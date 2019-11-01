Кейт Мидлтон заявила о желании родить четвертого ребенка (фото)

В СМИ появилась информация о том, что в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской ожидают “пополнения”.

Сообщается, что Кейт Мидлтон неоднократно заявляла о том, что хотела бы иметь еще детей, ведь ей так нравится наблюдать как они растут и развиваются, а когда семья собирается вместе – красивее и ценнее ничего нет.

Напоминаем, что у Кейт уже есть трое детей от принца Уильяма. Это Джордж, которому сейчас 6 лет, 4-летняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи. и из королевской семьи заявляют о том, что дети очень дружны и любят играть вместе. Королевские дети очень дружны и им нравится что-то делать своими руками, особенно старшие дети. Однако им все же приходится порой ругаться. Чаще всего из-за какой-нибудь игрушки, которую не поделили, или мультфильмов, ведь вкусы у детей разные.

Так, дочка считается очень активной, уверенной в себе и общительной, а вот Джордж – мальчик замкнутый, однако очень заботливый. Луи же пока самый маленький и ему “позволено” быть маменькиным сынком.

Кейт Мидлтон часто рассказывает о том, как сложно расставаться с детьми, когда нужно уехать в какой-нибудь тур или заграницу по делам. Особенно трудно было в туре по Пакистану, когда детей пришлось оставить надолго. Зато теперь, после возвращения в Великобританию в семье есть возможность проводить достаточно времени со своими детками.

На данный момент ничего не известно о том, беременна ли Кейт Мидлтон или нет. Однако источники королевской семьи сообщают о том, что вероятность завести четвертого ребенка в ближайшем будущем максимально велика.

: akcenty.com.ua