Особам з інвалідністю підвищать надбавки на догляд: прийнято законопроект

В Україні особам з інвалідністю підвищать надбавки на догляд. Відповідний законопроект №2031 прийняла Верховна Рада в першому читанні.

Автором законопроекту є глава “Батьківщини” Юлія Тимошенко. За її словами, ті гроші, які виплачуються зараз, абсолютно не покривають витрат.

“Виплати не можуть задовольнити навіть мінімальних потреб людини – витрати на засоби гігієни, медичні обстеження, ліки, фізичну і соціально-педагогічну реабілітацію, харчування, комунальні послуги та одяг. А сімей, які доглядають за дітьми з інвалідністю та людьми, що мають інвалідність з дитинства, в Україні – понад 161 тисячі”, – зазначила нардепка.

Прийнятий в першому читанні законопроект передбачає такі підвищення:

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ПМ);

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи – з 50% до 100% ПМ;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду – з 15% до 75% ПМ.

: invak.info

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