В США представили самый маленький дрон (видео)

Компания DJI представила новый беспилотник Mavic Mini. Устройство размером с ладонь настолько легкое, что не требует регистрации в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Создатели особо отметили, что «владельцы Mavic Mini могут начать пользоваться дроном без бюрократических проволочек». Дрон весит всего 249 граммов в частности потому, что конструкторы учитывали условие: устройства весом 250 граммов и более требуют регистрации FAA.

В DJI отметили, что максимальное время полета Mavic Mini составляет 30 минут, он будет стоить около 495 долларов. Аппарат снабжен камерой разрешением 2,7K. Это на порядок меньше в сравнении с разрешением 4K на моделях Mavic Air и Mavic Pro, но, эксперты полагают, что разработчики намеренно сделали такой выбор, чтобы не помешать продажам других дронов компании.

В США супермаленький дрон появится с 30 октября. В DJI обещают в дальнейшем предоставить больше технических подробностей о своей новинке.

: sprotyv.info