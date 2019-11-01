Солистка KAZKA впервые рассказала о личной жизни

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась историей отношений со своим парнем.

Во вторник, 29 октября, на официально YouTube-канале Зе Интервьер вышло новое интервью. Гостем выпуска стала популярная украинская певица Александра Зарицкая, известная как солистка группы KAZKA. 27-летняя артистка ранее никогда не рассказывала о своей личной жизни, но в этот раз решила поделиться с поклонниками самым сокровенным.

Так, Зарицкая поведала об отношениях со своим молодым человеком. Пара скрывает их от публики и не выносит на всеобщее обозрение. Но еще более интересно то, что сама певица не верит в их совместное будущее. Она очень переживает по этому поводу.

“Чтобы сказать, что это мой парень, нужно время. На данном этапе жизни я не могу себе этого позволить, потому что у меня нет времени для этого человека. Он не украинец, мы познакомились на фестивале Sziget в Будапеште. Недавно ездили в Италию вместе, и все было очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я. Мы несколько дней были вместе на фестивале, общались, познакомились ближе. Он постоянно там, я здесь. В Украине был многократно, и приедет ко мне на будущей неделе. Я не могу сказать, что мы вместе, и это вряд ли закончится чем-то хорошим. Не могу сказать его имя, он латыш”, – делится Александра.

: clutch.ua