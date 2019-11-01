У Марселі обстріляли бар, є постраждалі

Шестеро відвідувачів бару в Марселі (Франція) постраждали в результаті нападу озброєного чоловіка.

За його даними, нападник під’їхав до бару в 15-му окрузі міста на мотоциклі і приблизно о 20:45 (21:45 за київським часом) зробив кілька пострілів з помпової рушниці і зник у невідомому напрямку.

Всі постраждалі були доставлені в найближчу лікарню. Один з них знаходиться у важкому стані. Зараз територія навколо бару оточена, поліція намагається встановити всі обставини інциденту, а також особу злочинця.

Про мотиви нападника поки нічого не відомо, однак в ЗМІ допускають, що мова йде про часте для Марселя зведення рахунків між місцевими бандами. З початку року в результаті подібних зіткнень в департаменті Буш-дю-рон загинули 10 осіб (сім з них у Марселі).