Названа нова смертельна небезпека алкоголю

Вживання алкоголю провокує незворотні зміни в мозку, які посилюють залежність від спиртного, а також підвищують ризик повернення до згубної звички після лікування від алкоголізму.

Такого висновку дійшли вчені Університету Пенсільванії і Медичної школи Ікан у Маунт-Синай (США). Про це повідомляє EurekAlert!.

Згідно з дослідженнями, у мишей ацетат, який утворюється при розпаді спирту в печінці, переходить у центр навчання в головному мозку. Тут він впливає на активність специфічних білків.

У підсумку гризуни стають більш сприйнятливими до сигналів, пов’язаних із вживанням алкоголю. Ацетат, як виявилося, впливає на активність ферменту ACSS2, що приєднує ацетильну групу до гістонів – білків, що пов’язані з ДНК і визначають роботу генів.

ACSS2 може допомогти розробити нові препарати для боротьби з алкогольною залежністю.

: ukrhealth.net

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