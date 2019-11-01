Леся Никитюк заметно прибавила в весе: поклонники бьют тревогу

От работы кони дохнут. Ну, а Леся Никитюк…набирает вес. На какой работе так кормят? Давайте читать.

Об этом пишет РБК-Украина.

Популярная телеведущая Леся Никитюк ощутимо прибавила в весе во время съемок новой программы Le маршрутка.

Леся бороздила Украину на желтом «Богдане». Со съемочной командой она объехала 8 областей, а точнее Киевскую, Черкасскую, Хмельницкую, Херсонскую, Одесскую, Полтавскую, Житомирскую и Донецкую. Телепередача выйдет в эфир на Новом канале 4 ноября.

Маршрут съемок держался в секрете, но преданные поклонники умудрялись выслеживать местоположение Леси по соцсетям. Как только «Богдан» Леси въезжал в населенный пункт, местные несли к нему гостинцы.

По словам Леси отовсюду они уезжали с подарками. Дарили, а потом и грузили все! Арбузы, морскую соль, персики, дыни, лук и помидоры. И это только в Херсонской области. Житомирщина одарила голубикой, Подилля Хмельницкой области сыром и молоком, а Донецкая область медом (настоящим степным разнотравьем).

Все это невозможно было, не есть. И вся эта вкуснотища превратилась в сантиметры на фигуре Леси. Оно и понятно.

Ведущую необычайно радует такая народная любовь. Она восторженно заявляла, что откроет музей еды в Украине… Если не съест.

Le маршрутка покажет зрителям съедобную Украину. Вареники и голубцы – наше все, но встречается и украинская экзотика. Как насчет жареных жаб из ближайшей канавы? Совершенно серьёзно! Есть село где их готовят.

: hyser.com.ua