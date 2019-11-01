1 ноября в Украине ожидается снижение температуры до -10 ºC

Согласно сообщению Укргидрометцентра, днем 1 ноября в Украине температура воздуха составит +3…+8 ºC; потепление может наступить 2 ноября, отметила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ночью 1 ноября в восточных регионах Украины местами снизится до -10 ºC. Об этом пресс-служба Укргидрометцентра проинформировала в Facebook 31 октября.

Согласно сообщению, утром 1 ноября в западных, местами северных и центральных областях Украины ожидается туман, осадков не прогнозируют.

“Температура ночью -1…-6 ºC, на Левобережье местами -7…-10 ºC; днем +3…+8 ºC, в Закарпатье и на юге Одесской области до +12 ºC, в восточных областях – 0…+3 ºC. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с”, – сказано в релизе.

Синоптик Наталья Диденко отметила в Facebook, что в столице днем температура воздуха поднимется не выше +6 ºC. Потеплеет в Украине со 2 ноября, сообщила она.

“В субботу – уже до +8 ºC, а в воскресенье – дождь, ветер и +12 ºC. На следующей неделе может разогнаться даже до +16 ºC! Так что держите голову в равновесии, ибо такие синоптические метаморфозы могут немного нас тормозить”, – написала Диденко.

: gordonua.com