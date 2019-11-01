Врачи рассказали, как предупредить рак

Вряд ли в Украине найдется хоть одна семья, которую не коснулась беда, связанная с онкологическими заболеваниями. По данным Всемирной организации здоровья, каждый год в мире этот страшный диагноз слышит 18 (!) миллионов человек. Кому-то удается побороть страшный недуг, кто-то оказывается слабее болезни. При этом, медики отмечают, что каждый четвертый человек, страдающий этим страшным недугом, мог выявить онкологию на ранней стадии. А это, как известно, дает 50% успешного исцеления.

По словам, врачей, каждый человек должен проходить медицинское обследование, минимум 2 раза в год. Даже банальный развернутый анализ крови поможет диагностировать это страшное заболевание, не говоря уже о более серьезных исследованиях.

Кроме того, медики настоятельно рекомендуют слушать и слышать свой организм – он раньше любого врача подскажет, что начались серьезные «сбои».

Немедленно стоит бить тревогу если:

Появляется усталость и апатия. Вроде бы и в семье все хорошо, и на работе дела идут прекрасно, и к друзьям в гости собрались, а – ничего не хочется. Кроме того, это сопровождается полным упадком сил, даже если вы высыпаетесь и не утомляете себя лишними нагрузками.

Стремительная потеря в весе. Без диет, спортзалов и прочих внешних факторов. Это может быть первым признаком сбоев в работе щитовидной железы и сахарного диабета.

Снижение аппетита.

Кашель и одышка. Часто возникают при пневмонии, которая является не менее опасной, чем рак.

Внезапная и необъяснимая боль. Если она становится постоянной (беспокоит более 3 дней) – немедленно нужно обращаться к врачу.

Возникновение на теле различных новообразований: опухолей, родинок, вздутий и т.д.

Внезапные и регулярные перебои в работе кишечники – то запоры, то диарея. Если в добавок появляются кровяные выделения, к врачу нужно не идти, а бежать.

: hyser.com.ua