Макрон розповів журналістам про «нелегальних українських банди», які переправляють мігрантів в Європу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що віддасть перевагу легальних мігрантів з Гвінеї та Кот-Д’івуару, а не «нелегальні українські або болгарські банди».

Про це він сказав в інтерв’ю правому журналу Valeurs Actuelles.

Я віддаю перевагу легальних іммігрантів з Гвінеї або Кот-Д’івуар (…) замість нелегальних українських або болгарських банд», — заявив президент Франції кореспонденту видання.

Макрон додав, що хоче всіма силами боротися проти «паралельних суспільств» та нелегальної міграції.

Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким шанувальникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулистки Марін Ле Пен на майбутніх у 2022 році на виборах президента. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цій гонці.

У той же час у французькому уряді виступили на захист Макрона і підкреслили важливість звернення президента «до всіх французів через всі засоби масової інформації».