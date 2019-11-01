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В Житомирі лікар під час масажу завдав пацієнта тяжкі тілесні ушкодження

01.11.2019

В Житомирі 44-річний чоловік під час сеансу масажу отримав серйозні травми. Попередньо, у потерпілого діагностували закриту травму хребта і компресійні переломи декількох шийних і грудних хребців.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

За словами заявника, на початку жовтня під час масажу він отримав серйозні травми і з кабінету лікаря його забирала швидка допомога, оскільки самостійно пересуватися він не міг.

Було відкрито кримінальну виробництво за ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

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