У поїзді на Харківщині чоловік напав на пасажира

На Харківщині в електропоїзді чоловік скоїв розбійний напад на пасажира. Із застосуванням насильства 21-річний мешканець Балаклійського району заволодів майном потерпілого – двома мобільними телефонами та грошима у сумі 11 700 гривень. Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

“5 жовтня до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від 43-річного мешканця міста Ізюм. Потерпілий заявив, що під час руху в електропоїзді сполученням „Ізюм — Левада — Харків“ невідомий силою відібрав у нього пакет з телефонами та грошима. Після скоєння злочину чоловік зник з місця скоєння злочину”, — сказано у повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували обставини злочину та склали портрет нападника.

В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий 21-річний мешканець Балаклійського району.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.