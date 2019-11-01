«У каміна в прямому ефірі»: Трамп захотів публічно зачитати стенограму бесіди з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зачитати для американців стенограму телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським у прямому ефірі.

Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Examiner.

Він назвав розмову з Зеленським «хорошим телефонним дзвінком».

«У якийсь момент я збираюся сісти, можливо, це буде бесіда біля каміна в прямому ефірі, і прочитати стенограму дзвінка, тому що люди повинні почути», – зазначив Трамп.

Американський лідер додав, що не планує співпрацювати з демократами в розслідуванні по своєму імпічменту.

«Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів», – попередив Трамп.

Він висловив переконання, що вся ця ситуація не більше, ніж шахрайство і обман. На його думку, він не зробив нічого поганого для імпічменту на відміну від своїх попередників Білла Клінтона, Річарда Ніксона і Ендрю Джонсона.

Трамп пояснив, що питання надання Україні військової допомоги затягувався через ситуацію з процвітаючою корупцією в країні.

«Ми даємо їм гроші, ми даємо їм зброю. Ми зобов’язані звертати увагу на корупцію», – додав президент США.