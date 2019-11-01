Павло Клімкін «абсолютно впевнений» у тому, що РФ завдасть військового удару по півдню України.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін «абсолютно впевнений» у тому, що Російська Федерація завдасть військового удару по півдню України. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо НВ«.

Крім того, колишній глава українського МЗС вважає, що Кремль спробує розширити зону російської окупації Донбасу – на всю територію Донецької і Луганської областей.

«Якщо вони будуть розкручувати ситуацію, щоб «об’єднати» Донбас, – а вони будуть, вони ж паспорти видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню», – цитує видання Клімкіна.

За словами дипломата, з допомогою потенційної збройної агресії на півдні України беззмінний російський лідер Володимир Путін може спробувати вирішити свої проблеми з рейтингом, з контролем над акваторією Чорного моря, зі створенням «квазі-Новоросії» і забезпеченням сухопутних коридорів до невизнаного Придністров’я і аннексированному Криму.

Також, як він уточнив, всі ці кроки покликані «відсікти» Україну від морського простору.