Подорожчання газу, нова митниця і е-права: що зміниться для українців у листопаді

У листопаді на українців чекає ряд змін, серед яких подорожчання газу, оновлення Митної служби, впровадження електронних водійських прав і перезапуск пунктів на админгранице з Кримом.

Підвищення ціни на газ

Вже в цьому місяці вартість газу для промисловості збільшиться майже на 20%. Таким чином, мінімальна ціна для підприємств, якщо вони не мають боргів і закуповують більше 50 тис. Кубів на місяць, становитиме 7 033,2 грн за тисячу кубів разом з ПДВ і вартістю транспортування. У жовтні вартість тисячі кубометрів газу становила 5 878,8 грн. У «Нафтогазі» пояснили, що причиною подорожчання є зростання цін на блакитне паливо в Європі. Слідом за промисловістю подорожчання чекає і населення, що відіб’ється на вартості гарячої води та опалення.

Водійські права

Вже з листопада українські водії зможуть скористатися спеціальним мобільним додатком, за допомогою якого можна перенести свої водійські права і техпаспорт в електронний вигляд. Сам додаток буде доступно для завантаження на Єдиному порталі електронних послуг. Водіїв попередили, що скористатися нововведенням зможуть лише власники пластикових документів.

Таким чином, більше не доведеться возити з собою права. Поліцейським буде достатньо просканувати QR-код електронного посвідчення.

Нова митниця

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вже з 1 листопада в Україні має запрацювати оновлена Митна служба. Зараз митниця є складовою Державної фіскальної служби. Наприкінці літа з неї була виведена Державна податкова служба, до якої відійшли повноваження адміністрування податків.

За результатами конкурсу посаду голови податкової служби зайняв колишній заступник міністра фінансів Сергій Верланов, а митною — колишній заступник міністра економіки Максим Нефьодов.

Е-квиток в Києві

У цьому місяці у громадському транспорті Києва не буде запущений обіцяний е-квиток. Терміни запуску перенесли на квітень 2020 року. За цей час столична адміністрація обіцяє зробити е-квиток максимально зручним для всіх пасажирів. При цьому у пасажирів збережеться можливість оплачувати проїзд готівкою.

КПВВ «Каланчак»

10 листопада планується завершити ремонтні роботи на КПВВ «Каланчак» на адміністративному кордоні з Кримом. 15 листопада цей контрольно-пропускний пункт хоче відвідати президент Зеленський. На пункті пропуску з’являться нові «режимні зони», а також будуть облаштовані сервісні центри та автовокзал. Аналогічної реконструюватиметься КПВВ «Чонгар».

Згідно з дорученням глави держави, вищевказані роботи повинні завершитися до 20 грудня. В іншому випадку буде звільнений голова Херсонської ОДА.

В Домінікану без віз

У жовтні Україна підписала угоду про безвізовий режим з Домініканською республікою. Вже з 13 листопада українці зможуть провести у Домінікані до 90 днів без візи. У разі перевищення 90-денного терміну оформлюються безплатні візи.