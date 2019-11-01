Смерть у шафі: в Росії військового знайшли мертвим у кабінеті командира

У Росії у військовій частині знайшли в шафі мертвим 21-річного військового.

Інцидент стався 16 жовтня в Козельську (Калузька область) у військовій частині 54055 РВСП. Молодого хлопця Сергія Сафонова виявили повішеним на солдатському ремені в кабінеті командира. Родичам видали свідоцтво про смерть, де було зазначено, що причина смерті хлопця “асфіксія” через “навмисне самоушкодження шляхом повішення”. Правоохоронці відкрили справу і розслідують її за статтею “доведення до самогубства”.

Сім’я Сергія з Москви дізналася про його смерть через день. Сергій був одним з десяти дітей в багатодітній сім’ї загиблого в 2011 році православного священика. Рідні характеризують хлопця, як життєрадісну і веселу людину. За їх словами, він не міг сам накласти на себе руки.

Як розповіла двоюрідна сестра Сергія Юлія Гуслякова, матері загиблого вдалося переконати священика відспівати за православною традицією свого сина і домовитися про поховання поряд з могилою батька. Вона замовила катафалк, в Калузькому морзі родичам віддали тіло.

“Але коли ми 21 жовтня привезли його в морг Боткінської лікарні в Москві, щоб підготувати до похорону, виявилося, що обличчя Сергія загримоване. Працівники моргу протерли обличчя Сергія, і воно було в синцях”, – зазначила родичка загиблого.

Рідні Сергія звернулися за допомогою до працівників проекту “Правозахист Листівки” і замовили незалежну судово-медичну експертизу. 26 жовтня незалежний судмедексперт провів дослідження тіла загиблого і “виявив на обличчі Сергія, під гримом, накладеним перед видачею тіла родичам, характерні для наслідків ударів тупими предметами гематоми навколо очей, на грудній клітці, а також садна на руках, які можуть свідчити про боротьбу. За словами юриста, результати експертизи будуть готові протягом декількох днів, і родичі будуть домагатися розслідування кримінальної справи про вбивство.

“Сергій не міг накласти на себе руки, він був віруючою людиною, у нього були плани на життя, після армії він збирався одружитися і вінчатися. У травні 2019 року він сам пішов в армію, в ній відслужили його батько і брат”, – розповіла мати загиблого Лариса Сафонова.

За її словами, вона бачила його за тиждень до загибелі, 7 жовтня, коли приїжджала в Козельськ, і вони разом відвідували монастир в Оптиній пустелі.

“Я побачила під правим оком сина слід від синяка, що загоювався, і запитала, чи не б’ють його товариші по службі. Він відповів, що вдарився об стіл. Але коли я сказала, що спитаю у командира частини, про який стіл він міг вдаритися, він попросив мене стояти осторонь, і зізнався, що його б’ють троє товаришів по службі”, – зазначила Лариса.

Вона також процитувала слова сина: “Я вкраду у одного з них телефон, з’ясую, де він живе, і після дембеля його зустрінуть мої друзі і провчать”.

Сестра загиблого зазначила, що Сергій поскаржився своєму командиру Дмитру Калініну на злодійство товаришів по службі.

“Після цього у нього почалися проблеми з товаришами по службі”, – розповіла Юлія Гуслякова.

Сам Дмитро Калінін відмовився відповідати на запитання журналістів.

“Порушено кримінальну справу, розголошувати дані попереднього слідства не можу”, – повідомив заступник командира полку з військово-політичної роботи Дмитро Буряків.

Наречена Сергія Сафонова Валерія Велькин, з якої вони були знайомі шість років, розповіла, що розмовляла з ним по телефону приблизно о 18:00 16 жовтня, за кілька годин до його смерті.

“Він подзвонив мені і сказав, що провинився, за що йому соромно, але про подробиці пообіцяв розповісти пізніше. Але пізніше я вже не змогла йому додзвонитися”, – пояснила Валерія.

На її думку, річ в телефонній розмові, найімовірніше, йшла про вкрадений телефон.

“Ми їздили з родичами Сергія в військову частину, розмовляли зі слідчим Олександром Калієвим. Той сказав нам, що Сергій повернув телефон, але, щоб товариші по службі з ним не побилися, командир запропонував переночувати в його кабінеті. А близько одинадцятої вечора хтось з проходячих повз кабінету виявив Сергія, який висів на солдатському ремені на шафі”, – розповіла наречена Сергія.

Каліев на запитання журналістів також відмовився відповідати.