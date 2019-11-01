Зростання цін на бензин зафіксований майже в 20 російських регіонах

Споживчі ціни на бензин у середньому по Росії з 22 по 28 жовтня 2019 року знову не змінилися в процентному вираженні відносно попереднього звітного періоду, як і в попередні 12 тижнів поспіль. Такі дані наводить Федеральна служба державної статистики.

Однак відомство фіксує підвищення цін на бензин в 19 суб’єктах РФ, а найбільше — в Петрозаводську, Мурманську, Кизилі і Єкатеринбурзі — на 0,2%.

В цілому, вказує Росстат, на 28 жовтня середня споживча вартість 1 літра бензину не змінилася, залишившись на рівні 44,66 рубля, в порівнянні з даними на 21 жовтня.

В середньому по країні вартість бензину АІ-92 залишилася на позначці 42,26 рубля, ціна бензину марки АІ-95 підвищилася на 1 копійку до 45,73 рубля. Бензин марки АІ-98 також подорожчав на 1 копійку до 51,66 рубля.

Літр дизельного палива на 28 жовтня в середньому коштував 46,46 рубля — порівняно з даними на 21 жовтня його ціна виросла на 13 копійок.

За оцінкою відомства, в Москві і Санкт-Петербурзі за минулий тиждень ціни на бензин не змінилися.

Додамо, що з 21 по 27 жовтня в країні було вироблено 769 тис. тонн автомобільного бензину (зниження на 0,4% до попереднього тижня). Крім того, випущено 1 млн 492,7 тис. тонн дизельного палива (мінус 0,6%).