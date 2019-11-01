Медики розповіли, як запобігти до 70% всіх видів інсульту

Німецькі медики дали поради людям, які допомагають уникнути до 70% всіх видів інсульту. Поради фахівців щодо запобігання подібних ситуацій включають здорове харчування, фізичні вправи, відсутність шкідливих звичок і регулярний контроль власного самопочуття.

Інсульт відбувається через порушення подачі кисню в мозок, причиною є проблеми з кровообігом цього органу. Подібний стан провокується безліччю факторів, проте всі вони піддаються контролю у тому випадку, якщо людина починає вести здоровий спосіб життя.

За словами медиків необхідно мати здоровий раціон, що виключає шкідливі продукти. Важливий пункт запобігання всіх видів інсульту – фізичні вправи. ВООЗ рекомендує людині займатися спортом протягом 150 хвилин в тиждень. Краще розподіляти навантаження на всі сім днів.

Перевагу варто віддавати простій фізичній активності, прогулянкам на свіжому повітрі і бігу. Також важливо стежити за індивідуальними факторами ризику, які зазвичай є наслідком попередніх або поточних хвороб. Примітно, що запропоновані медиками поради допомагають знизити вплив цих факторів. Окремо фахівці відзначили куріння і алкоголь, від цих шкідливих звичок вони радять позбутися всім людям

: cikavosti.com

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