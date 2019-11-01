Американка спаслась от насилия, откусив пенис преступнику

61-летний Деннис Гленн Слейтон, проживающий в штате Южная Каролина, обвиняется в попытке изнасилования женщины, которую посадил в машину на автозаправочной станции города Гринвилль и обещал подвезти к ее дому.

Однако вместо этого Слейтон, имеющий обширное криминальное прошлое, приставил к ее горлу нож и привез в свое жилище, пишет в четверг, 31 октября, газета Тhe Greenville News со ссылкой на офис шерифа округа Гринвилль.

Слейтон, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за содомию и попытки изнасилования, угрожал зарезать взятую в заложницы женщину, если та откажется воплощать в жизнь его сексуальные фантазии.

Однако пленница проявила храбрость: она схватила пенис насильника зубами и едва не откусила полностью, после чего воспользовалась его же ножом, который воткнула преступнику в зад, сообщает телеканал WFMY 2.

Слейтон так описал это происшествие в беседе с журналистами: “Очень плохая история, просто трагедия. Я был на краю гибели”.

Пострадавшая, голая и окровавленная, бежала по улице, стучась в дома, пока не добралась до местной закусочной, куда и вызвала полицию. Стражи порядка пошли по следу преступника и нашли Слейтона, который едва не умер в своем доме от потери крови. Тhe Greenville News пишет, что он был доставлен в больницу и перенс операцию, однако о его состоянии пресса не сообщает.

В случае, если преступник останется в живых, ему предъявят обвинение в похищении и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

: newsru.co.il