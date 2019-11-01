«Я повертаюся». Журналіст Євген Кисельов запускає свою програму на YouTube

Журналіст Євген Кисельов запускає свою програму на YouTube. Передача називається «Кисільні береги».

«Я — Євген Кисельов. Я повертаюся. Хоча я залишаюся там же, де був. Ви в цьому переконаєтеся. Я як і раніше на великій річці, на її високих берегах, з яких мені все видно. Дніпро поділив моє життя на дві частини — я живу в Києві, на правому березі Дніпра, але слідкую і за подіями, що відбуваються далеко за лівим берегом, в Москві, в Росії… і на далеких берегах, де в моєму житті також було багато всього важливого: на південному березі Каспію і на берегах Перської затоки, в Ірані, Афганістані, і взагалі багато в житті було, як кажуть, на далеких берегах: в Америці, в Англії, в Європі, на Близькому Сході. І про все, що відбувається на різних близьких і далеких берегах, я буду розповідати вам на цьому каналі», — сказано в анонсовом відеоролику, в якому Кисельов їде по Дніпру на катері.

Євген Кисельов отримав широку популярність, як засновник і ведучий інформаційно-аналітичної програми «Підсумки», яка виходила на телеканалі НТВ. Коли на НТВ почалася зміна керівництва, низку співробітників, у тому числі і Кисельов, покинули канал в знак протесту. Кисельов перейшов на ТНТ і «ТВ-6», у 2002 році став головним редактором Шостого каналу (ТВЗ).

Незабаром Євгена Кисельова запросили на посаду головного редактора газети «Московські новини», де журналіст пропрацював до 2005-го. Чотири роки Євген присвятив радіостанції «Ехо Москви». У 2008 році журналіст переїхав в Київ для роботи редактором-консультантом українського каналу «ТВі». Через рік Кисельов став вести на центральному каналі «Інтер» суспільно-політичне шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим». Потім журналіст змінив ведучого Олега Панюту в недільній передачі «Подробиці тижня».

У березні 2014 року Кисельов створив авторське політичне ток-шоу «Чорне дзеркало» на каналі «Інтер», а через два роки покинув програму. На початку 2017 року Кисельов об’єднався з продюсером Олексієм Семеновим і телеведучим Матвієм Ганапольським для створення нового медіаресурсу. Задумане вдалося реалізувати лише до кінця літа, коли стартував інформаційний телеканал «Прямий», де Євген Кисельов зайняв місце телеведучого.