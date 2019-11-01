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«Я повертаюся». Журналіст Євген Кисельов запускає свою програму на YouTube

01.11.2019

«Я возвращаюсь». Журналист Евгений Киселев запускает свою программу на YouTube

Журналіст Євген Кисельов запускає свою програму на YouTube. Передача називається «Кисільні береги».

«Я — Євген Кисельов. Я повертаюся. Хоча я залишаюся там же, де був. Ви в цьому переконаєтеся. Я як і раніше на великій річці, на її високих берегах, з яких мені все видно. Дніпро поділив моє життя на дві частини — я живу в Києві, на правому березі Дніпра, але слідкую і за подіями, що відбуваються далеко за лівим берегом, в Москві, в Росії… і на далеких берегах, де в моєму житті також було багато всього важливого: на південному березі Каспію і на берегах Перської затоки, в Ірані, Афганістані, і взагалі багато в житті було, як кажуть, на далеких берегах: в Америці, в Англії, в Європі, на Близькому Сході. І про все, що відбувається на різних близьких і далеких берегах, я буду розповідати вам на цьому каналі», — сказано в анонсовом відеоролику, в якому Кисельов їде по Дніпру на катері.

Євген Кисельов отримав широку популярність, як засновник і ведучий інформаційно-аналітичної програми «Підсумки», яка виходила на телеканалі НТВ. Коли на НТВ почалася зміна керівництва, низку співробітників, у тому числі і Кисельов, покинули канал в знак протесту. Кисельов перейшов на ТНТ і «ТВ-6», у 2002 році став головним редактором Шостого каналу (ТВЗ).

 

Незабаром Євгена Кисельова запросили на посаду головного редактора газети «Московські новини», де журналіст пропрацював до 2005-го. Чотири роки Євген присвятив радіостанції «Ехо Москви». У 2008 році журналіст переїхав в Київ для роботи редактором-консультантом українського каналу «ТВі». Через рік Кисельов став вести на центральному каналі «Інтер» суспільно-політичне шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим». Потім журналіст змінив ведучого Олега Панюту в недільній передачі «Подробиці тижня».

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У березні 2014 року Кисельов створив авторське політичне ток-шоу «Чорне дзеркало» на каналі «Інтер», а через два роки покинув програму. На початку 2017 року Кисельов об’єднався з продюсером Олексієм Семеновим і телеведучим Матвієм Ганапольським для створення нового медіаресурсу. Задумане вдалося реалізувати лише до кінця літа, коли стартував інформаційний телеканал «Прямий», де Євген Кисельов зайняв місце телеведучого.

 

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