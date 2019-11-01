Baza: в Інгушетії сина депутата від ЕР зловили з наркотиками, але потім відпустили

Сина депутата Народного зібрання Інгушетії від фракції «Єдина Росія» Мікаіла Алієва — Аліхана — зловили з наркотиками, повідомляє видання Baza. За його даними, Алієва зі згортком, де був кілограм героїну, ще в березні затримали учасники руху «Антилирика», однак в поліцію не звернулися, бо справа, як пише Baza, втрутився батько Алієва — депутат Микаил Алієв.

«Алієв та інші родичі пообіцяли, що хлопчик «помилився» і більше так не буде. Вони сказали, що будуть стежити за ним. «Антилирика» відпустила хлопця і навіть не стала повідомляти в поліцію», — повідомляє Baza.

Однак днями молодої людини знову зловили з наркотиками, активісти виклали відео затримання Алієва в Мережу, але в поліцію знову не повідомили.

У прес-службі Народного зібрання Інгушетії Znak.com заявили, що «не можуть коментувати чутки». «Якщо б був реліз судових органів, ми б розбиралися в цій ситуації, але до мене ніхто не звертався», — заявив глава прес-служби Адам Буражев. За його словами, зв’язатися з Микаилом Алієвим нині також неможливо, тому що «депутат знаходиться на виїзді».