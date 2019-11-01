Кто такой Манзоров Багдат и почему не сидит?

Как Ахметжан Есимов и Багдат Манзоров зарыли самое скандальное уголовное дело с помощью баснословных взяток высшим чинам из Генеральной Прокуратуры РК.

После того, как прокуратура прикрыла дело Багдата Манзорова остался только один вопрос. Почему это могло произойти? Почему защита этого упыря была настолько нелепой и неразумной? Почему общество, в карманах которого Багдат роется каждый день, безропотно съело эту «победу» и смотрело на цирк с «отпуском», «больничным», «командировкой» с присущим подавленному народу фатализмом?

Легко предположить, что прокурорам просто залило страх громадными деньгами, которые им подали в ресторане «Кореан Хаус». Багдат Сайланбаевич отстегнул за свое безбедное будущее не более процента от его накоплений. Но работники прокуратуры понимали риск, если не были совсем умалишенными: вся страна наблюдала за делом заместителя акима Алматинской области . И значительная часть граждан на своей шкуре испытала методы, которыми эти миллионы «изымались» они в пользу коррумпированной хрюше. К счастью, не всем присущ фатализм, и когда прокуратура пошла на закрытие дела появилось достаточно данных, которые можно было представить на суд народа. В частности, то самое видео.

Почему Ахметжан Есимов помогает Багдату Манзорову?

Следует предположить, что не только родственные связи и огромные деньги залили генеральной прокуратуре глаза настолько, что они решили грубо вмешаться в судебные дела. Были и высокие покровители. И тут мы плавно переходим к тому, что Багдат Манзоров — всего лишь заместитель акима. На нем лежит непростая задача быть еще и «аккумулятором» незаконных доходов и имущества, которые получает сам аким. И его другие заместители. И его дорогие друзья. И дорогие родственники. Но один человек особо примечателен и именно ему Багдат Манзоров обязан как давлением на суды, так и решением вопроса через прокуратуру — это Ахметжан Есимов.

Ахметжан Есимов и Багдат Манзоров прямо как батя и сынок

А что тут удивительного? Ждем дальнейшего развития событий. Но прежде всего выражаем благодарность нашим гражданам, которые оказались непокорны, неравнодушны и поддержали распространение новости! Ахметжан Есимов и его подсудимый подельник этого не рады и это уже победа.

Крайне не удобное для новой-старой власти Казахстана расследование вышло накануне на страницах местного издания РегистрТВ. Журналист Игорь Садыков раскрыл подробности громкого скандала вокруг освобождения и восстановления в должности одиозного чиновника Багдата Манзорова. Далее мы приводим текст расследования без изменений:

В нашей эксклюзивной статье мы расскажем, как Багдату Манзорову удалось остаться безнаказанным, как высокие чины из Генеральной Прокуроратуры получили по два миллиона долларов, а остальные участники процесса — по миллиону и какую роль в этом сыграл ресторан «Korean House». О том, как Генеральная Прокуратура на глазах всей страны вмешалась в казалось бы безнадежное дело Багдата Сайланбаевича и позволила ему сохранить награбленные сотни миллионы долларов.

История с заместителем акима Алматы Багдатом Манзоровым не могла не привлечь внимания. В самом деле, сообщения прессы производили впечатление дурной оперетты по мере того, как фигуранта дела о взятках защищали нужные люди. Начавшись как арест по обвинению в коррупции сообщения о Бадате Манзорове продолжились совершенно честными рапортами о том, что он внезапно устал и ушел в отпуск. Потом — что ему предъявлены обвинения по статье мошенничество (190) и что он отпущен, по просьбам своих дорогих друзей, на поруки домой. В общем из очередной почти славной виктории получается столь же очередная жалчайшая конфузия. Однако нам полностью известны все обстоятельства этого дела — и главное, как оно было замято, сколько выплачено взяток прокурорам, где это происходило, сколько получил посредник и сколько получили пострадавшие в этом деле.

Согласно материалам уголовного дела ЕРДР №190000131000087 Багдат Сайланбаевич Манзоров, используя свое служебное положение вступил в сговор с двумя бизнесменами — Мэлсом Баймахановым и Нурисламом Ыбраевым. За землеустройство 1,8 гектара земли в Алматы в районе «Феличита» с изменением целевого назначения на нужный бизнесменам он вымогал 30 соток, которые были оформлены на его дочь — Айгерим Манзорова.

Роль родственников Багдата Манзорова в сокрытии его коррупционных доходов

По сложившейся традиции Багдат Манзоров использует своих родственников для того, чтобы скрывать свои доходы. И хотя его родственники формально не должны быть богатыми, с имуществом у них все более чем в порядке. Сестра Багдата Манзорова, Майра Манзорова служит подставным владельцем рыночного бизнеса Багдата. Дочери Айгерим и Жадыра служат для прикрытия сделок, такой как описанная с Мэлсом Баймахановым и Нурисламом Ыбраевым. Сыну Серику Багдатовичу Манзорову, который смотрит на это из кресла департамента государственных доходов по городу Астана также есть место на этом празднике жизни.

В частности, Багдат Манзоров через ближайших родственников контролирует такие объекты:

Рынок «КарСити Бак-Орда», улица Рыскулова 106/216

Рынок «Бак-Орда», улица Ырысты 46/2а

Рынок «Казына», улица Северное кольцо 34

Гостиница «Шаган», проспект Райымбека 237В

Гостиница «Гранд Айзер Отель», улица Пожарского 1

ТЦ «Алатау», проспект Рысколова 103/3

ТЦ «Евразия», улица Жолдасбекова 9а

Настоящий список всего, чем владеет олигарх Манзоров Багдат Сайланбаевич очень велик. Сейчас все это имущество находится в движении — Манзоров в срочном порядке скидывает «нажитое непосильным трудом» с родственников на подставных лиц.

В этом мавзолее живет и Жадыра Манзорова, дочь Багдата Манзорова. Только пацанские штанишки выдают ее происхождение

А это мавзолей Айгерим Мавзоровой. Так живут преподаватели кафедры «Экономических и общеобразовательных дисциплин

Вообще, считается, что совокупное имущество, находящееся под контролем Манзорова тянет на полмиллиарда долларов. Но не все, строго говоря, находится у него в единоличном владении. Он тоже служит прикрытием для коррупционных доходов своих покровителей.

Терять, таким образом Манзорову есть чего. Возникли и обстоятельства, при которых он мог это потерять.

Нурислам Ыбраев и Мэлс Баймаханов обращаются в агентство по противодействию коррупции

Материалы дела №190000131000087 говорят о том, что Нурислам Ыбраев и Мэлс Баймаханов передали Айгерим Манзоровой тридцать соток в «Феличита». Однако Багдат Манзоров не имел планов изменить на нужное предпринимателям назначение земельного участка в 1,8 гектара. Удостоверившись в том, что чиновник, несмотря на полученную взятку в виде земли и дополнительных $90,000 не собирается выполнять обещанное Ыбраев и Баймаханов обратились в органы.

Поэтому дело было возбуждено по статье 190 часть четвертая — «мошенничество с использованием служебного положения», хотя изначально говорилось о взятке, которая действительно имела место. Следователь по этому делу — старший следователь департамента по противодействии коррупции Т. Ж. Амантай.

Удостоверившись в обоснованности обвинений следствие арестовало Багдата Манзорова. С этого момента при участии покровителей, родственных связей и адвокатов обвиняемого Орынбаевой и Барышниковой начался восхитительный процесс борьбы за то, чтобы Багдат Манзоров и дальше мог воровать.

Действие адвокатов Манзорова

Адвокаты Ж. Орынбаева и Т. Барышникова подали жалобу на возбуждение уголовного дела в Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана. Их задачей было торпедировать регистрацию следователем Амантаем антикоррупционного департамента уголовного дела №19000131000087. Дело было открыто 17 сентября 2019 года.

В качестве мотива для отмены возбуждения дела адвокаты прибегли к старой уловке: настаивали на том, что дело между дочерью чиновника Багдатом Манзоровым и потерпевшим Ыбраевым — сугубо гражданское. Айгерим Манзорова купила у Ыбраева участок за 7,200,000 тенге. А Баймаханов, партнер Ыбраева по бизнесу — дескать, не мог быть потерпевшим по этому делу. На основании этого адвокаты и требовали признать возбуждение дело незаконным.

Суд по иску адвокатов состоялся 9 октября 2019 года. Он однозначно установил, что действия следователя Амантая были правомерны. Что гораздо важнее — доводы адвокатов были признаны необоснованными. Следствие по делу №19000131000087 должно быть продолжено.

Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения и дал трое суток на возможность оспорить решение. Оно было оспорено 17 октября 2019 года в судебной коллегии. Однако коллегия признала решение судьи первой инстанции справедливым и отказала адвокатам в закрытии уголовного дела на Багдата Манзорова.

Важный момент — постановление судьи столичной коллегии по уголовным делам Э. Унгарсыновой является окончательным и не подлежит обжалованию. Иными словами, Манзорову конец: развалить его дело не удастся.

Генеральная прокуратура разваливает дело и получают два миллиона

В последние недели Багдат Манзоров катался в генеральную прокуратуру как на работу. Наивные граждане могли бы увидеть в этом признаки суровой государственной политики направленной на пресечение коррупции. Но на самом деле это была подготовка к тому, чтобы полностью развалить дело и поделить взятки между участниками процесса. В сущности вопрос раздела — кому и сколько должен заплатить Багдат Манзоров и был единственной темой дискуссий взяточника с высшими чинами прокуратуры и заместителем акима Алматы.

Итак, высшие чины из Генпрокуратуры РК — получили по два миллиона долларов.

Отдуваться за аферу послали заместителя генпрокурора Марата Ахметжанова, он с высокой трибуны провозгласил, что следователи и судьи будут наказаны за, как ранее установила судебная коллегия добросовестное исполнение обязанностей следователя:

…в отношении него [Манзорова] уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в этот орган, который возбудил и расследовал это дело. Я вам официально заявляю — в отношении этого лица уголовное дело прекращено,

Идея прекратить дело через прокуратуру, нагло нарушив постановление двух судов и уничтожив уголовное дело по мошенничеству и взятки пришла в голову одному из родственников посредника, проводившего сделку — Элдияра.

Сама передача денег прошла в ресторане «Korean House», что возле парка Горького. Кстати, отступные получили и заявители — Нурислам Ыбраев и Мэлс Баймаханов. Они запросили за отказ от участия в расследования уголовного дела по миллиону долларов.

После того, как передача денег была сделана за подписью начальника службы уголовного преследования А. Саттара вышла бумажка, в которой сказано, что досудебное расследование следует прекратить, деяния Багдата Манзорова считать законными, арест на имущество, которое было взяткой должностному лицу, или если хотите — неправомерной выгодой — снять.

Полностью антиконституционное вмешательство «надзорного» органа в следствие вопреки двум постановлениям суда и на основании того, что лепетали адвокаты главного подозреваемого — это верх юридического цинизма, заставляющего не сомневаться, а просто отрицать наличие законности в Казахстане.

Манзоров на своём посту занимался бизнесом, беря земли под «личные» базары под предлогом социальной стройки, в алатауском острая нехватка больниц , школ, садов и др коммунальных объектов, но это все не играет ни малейшей роли на фоне коррупционных сотен миллионов.

Ненавистный чиновник Багдат Манзоров сохранит все награбленное раньше и растыканное по его родственникам. Он уже вышел «на работу». Его высокие покровители — тайные доли в этом богатстве. Детки так и будут жить в каменных мавзолеях ценой в многие миллионы. Пока есть кому платить за эту имитацию закона и порядка!