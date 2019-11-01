Поліція кинула додаткові сили на розслідування загибелі підлітка під потягом

Керівництво Національної поліції України направило посилену слідчо-оперативну групу для розслідування обставин загибелі 14-річного підлітка під потягом у місті Прилуки на Чернігівщині. Про це повідомляють в управлінні комунікації Національної поліції України

Обласна поліція Чернігівщини раніше відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 14-річного підлітка у Прилуках. За даними оперативників, дитину збив потяг.

Тіло хлопця знайшли на залізничних коліях 29 жовтня. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. В обласній поліції повідомили, що розслідуванням смерті підлітка у Прилуках займається посилена слідчо-оперативна група.

“На даний час керівництво Національної поліції України взяло під контроль хід розслідування цієї справи. Тіло загиблого направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення комісійного огляду. У рамках кримінального провадження правоохоронці проводять заходи, необхідні для встановлення усіх обставин події”, – йдеться у повідомленні.

Нацполіція повідомила, що до ходу розслідування долучилися представники потерпілої сторони та журналісти.

“Розслідування даної події перебуває на особистому контролі Голови Національної поліції України та проводитиметься максимально відкрито”, – зазначили у відомстві.