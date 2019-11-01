У світле майбутнє люди вже не вірять

Посилаючись на чергове дослідження Левада-центру, сьогодні багато пишуть про зростання схвалення діяльності Путіна. Мовляв, за місяць воно піднялося з 68 до 70 відсотків. Тут, однак, варто звернути увагу на те, що, згідно з даними ФОМ, за цей же період часу електоральний рейтинг президента знизився з 45 до 44 відсотків.

Як бачимо, схвалення діяльності та електоральний рейтинг — це далеко не одне і те ж. В чому різниця? Перше — це швидше реакція на плинність. Ось дзвонить полстер і питає: «чи Схвалюєте ви діяльність президента?». Людина починає гарячково міркувати, а що він, власне, про цю саму діяльність думає. В першу чергу він згадує останні новини: ось Путін зустрічається з представниками калінінградській громадськості; ось він зміцнює позиції Росії на Близькому Сході; ось заявляє, що треба посилити покарання медиків за лікарські помилки; а ось пропонує створювати студентські медотряды. Ну начебто все добре, людина з усім цим згоден; до того ж в новинах і подача позитивна, і коментарі експертів лояльні. У цій ситуації людина звичайно говорить, що він схвалює діяльність Путіна.

Зовсім інша картина — коли людину запитують, чи збирається він голосувати за Путіна. У цьому випадку він згадує не тільки вчорашній випуск новин, але і багато інших речей: власні відчуття; свій рівень життя; давні завищені очікування; нереалізовані обіцянки; надії і розчарування. Коротше, це як різниця між телевізійною картинкою і реальним життям. І найголовніше — приймаючи рішення про те, за кого він буде голосувати, людина починає замислюватися про майбутнє.

Тут треба розуміти, що хоча рейтинг президента може залишатися стійким; мотивація, що лежить в його основі, може сильно змінюватися, не завжди виявляючись при цьому в кількісних соціологічних даних. Очевидно, що природа підтримки Путіна за останні роки сильно змінилася. Ще кілька років тому це була надія. Люди сподівалися, що президент приведе їх у щасливе майбутнє. Зараз такого оптимізму немає. У світле майбутнє люди вже не дуже вірять. Тепер вони за Путіна, тому що бояться, що без нього стане ще гірше. Природа підтримки президента змінилася. По своїй суті вона тепер носить не позитивний, а негативний характер. Людина не стільки сподівається на майбутнє, скільки цього боїться майбутнього.

Коротше, я б описав різницю між схваленням діяльності Путіна і його електоральним рейтингом як різницю між «ставленням» і «вибором». Це різні речі. Ти можеш непогано ставитися до своєї дружини, але якщо ти вирішив з нею не жити — це і є у ваших стосунках головне. Ви, може, навіть друзями після розлучення залишитеся, але однією сім’єю вам вже не бути.