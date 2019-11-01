Готуємося до військових витрат і затягування поясів

Журнал Foreign Policy опублікував об’ємну статтю «Як США можуть програти війну великих держав. Американські військові зосереджені на майбутніх боях проти Китаю і Росії, але це може зіграти на руку цим країнам». Автори журналу пропонують переглянути оборонну політику країни і для відновлення свого військового впливу, який вони нібито втратили в Азії та Балтії через мережі ракет і локаторів Росії і Китаю, розглянути можливість включення у військову стратегію США використання військової сили в Криму і на Далекому Сході. Зараз цього в стратегії немає. І це не ініціатива когось з влади. Але в політичну риторику США повертається агресивна по відношенню до Росії риторика, що припускає не тільки економічні санкції, але і військове протистояння. І це озвучують не політики-популісти або маргінали, а авторитетний журнал Foreign Policy («Зовнішня політика»), видаваний The Washington Post Company одним з еталонів серйозною, якісною та дійсно експертної журналістики. Тобто, це відображення умонастроїв впливових американських кіл.

І ось тут ми можемо зіткнутися з силою слова. Як їх слово відгукнеться в США і Росії, ми зможемо побачити дуже скоро і, боюся, для нас це відлуння може виявитися занадто дорогим. В Америці на цю тему почнеться дискусія, будуть озвучуватися аргументи «за» і «проти», політики займуть позиції, які будуть здаватися їм вигідними для зростання своїх рейтингів всередині країни… Але працюючі інститути ситуацію урівноважать. Ці самостійні законодавчі органи, автономні від Конгресу і Сенату адміністрація і уряд, незалежні суди і безліч ЗМІ, відстоюють дуже різні інтереси, а тому «за спільного знаменника» вільні, збалансують систему. І далі декларацій справа, найімовірніше, не зайде. Так і декларацій на офіційному рівні може не статися.

У нашій вертикальної ієрархічної системі реакція на цю публікацію і подальшу дискусію, з високою часткою ймовірності, призведе до посилення заходів безпеки». А саме: нарощування військової присутності на Далекому Сході і в Чорному морі, а також збільшення військового бюджету, який і без того зростає на шкоду іншим статтям бюджету. До питання можна було б підійти виважено і, як це буде в США, прийти до компромісу і балансу інтересів безпеки і здорового глузду, але… для цього треба знайти місце для дискусій. Ні в Держдумі, ні в більшості ЗМІ його, здається, немає. Тому готуємося до військових витрат і до традиційного затягування поясів…

Олексій Філатов, президент Спілки Офіцерів Групи «Альфа»