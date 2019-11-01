Дим від пожеж в Каліфорнії видно з космосу

Знімок був зроблений 29 жовтня американським метеорологічним супутником Suomi NPP і випущений Обсерваторією Землі НАСА.
Пожежа Кинкейд (The Kincade Fire) почався на півдні Каліфорнії 23 жовтня і до цих пір не був погашений. Станом на четвер (31 жовтня) вогонь охоплював площу в 31 090 га. За час боротьби з полум’ям були поранені чотири пожежних і зруйновані 282 будівлі. За останні сім днів понад 200 000 чоловік були евакуйовані.
Пожежа в Каліфорнії
В кінці жовтня спекотна, суха погода і поривчастий вітер викликали серію масштабних пожеж у Каліфорнії. Це змусило державну компанію PG&E відключити електрику для сотень тисяч споживачів, щоб запобігти виникнення нових пожеж через збитих ліній.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Пориви вітру зі швидкістю 160 кілометрів на годину були зареєстровані біля озера Тахо у вихідні. Пізніше з-за вітру Санта-Ана вогонь добрався до найпрестижніших околиць Лос-Анджелеса. Там, на вкритих чагарниками пагорбах біля шосе Interstate 405, пожежа охопила площу в 300 гектарів.
Настільки небезпечною ситуація ще не була ніколи. Національна метеорологічна служба США розраховує на поліпшення погоди на наступному тижні.
За матеріалами Live Science
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