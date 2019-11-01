Слуга народу Халімон провів засідання Ради граючи в tetris

Заступника голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Павла Халимона помітили за грою на смартфоні в залі Верховної Ради.

Про це свідчить фото, опубліковане в Telegram каналі «Bykvu.com», передало кілька хвилин тому видання «Апостроф».

На знімку можна побачити, що народний депутат грає в одну з ігор — представниць популярного на мобільних телефонах жанру «три в ряд».

При цьому народний обранець тримав гаджет таким чином, щоб оточуючим не було видно, чим він зайнятий.

Павло Халімон є одним з 15 заступників голови фракції «Слуга народу» в парламенті, Давида Арахамии.