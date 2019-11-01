Проти Федыны і Звіробій, загрожували вбити Зеленського, відкрили кримінальну справу — нардеп

Проти народного депутата від «Євросолідарності» Софії Федыны та волонтера Марусі Звіробій, які публічно обговорювали варіанти смерті президента Володимира Зеленського, відкрито кримінальне провадження.

Про це сьогодні написав у Фейсбуці нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура.

За його даними, справу порушено Генпрокуратурою з-за їх закликів до вбивства людини і повалення державної влади.

«Передайте хтось Звіробій і Федыне номер кримінального провадження, за їх закликам до вбивства людини і повалення державної влади», — повідомив Качура та вказав номер виробництва: 42019000000002276.

Фото: facebook.com