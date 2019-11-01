Авторитетні бізнесмени з Донецька Нурік та Чіпай націлилися на купівлю російського Промінвестбанку

Російський Зовнішекономбанк найближчим часом оголосить про продаж української «дочки» — Промінвестбанку, повідомило джерело ЕП на банківському ринку

Наразі відомо про трьох потенційних покупців.

Перший варіант — бізнесмени Нурусулим Аркалаєв і Сергій Тронь. Аркалаєв — бізнесмен, народний депутат Верховної Ради 5, 6, 7 скликань.

«У 2012 році був обраний від Партії регіонів (№ 52 в списку). Зараз займає посаду президента Федерації дзюдо України. Сергій Тронь — бізнес-партнер Аркалаева, був його помічником у 6 і 7 скликаннях і займав посаду віце-президента Київської міської Федерації боксу», — йдеться в тексті.

Ще один потенційний покупець — екс-глава СБУ Валерій Хорошковський. Третій варіант — угорський банківський холдинг ОТП.

Раніше керівник Зовнішекономбанку оголосив, що фінальне рішення щодо угоди про продаж українського “Промінвестбанку” буде прийнято на наступному тижні, а можливим покупцем може стати угорська банківська група OTP.

Однак, якщо Промінвестбанк буде виставлений на продаж, OTP розгляне таку можливість, сказав Чані.

Він додав, що в Україні існує простір для органічного зростання на тлі націоналізацію найбільшого за розміром активів Приватбанку та банкрутства ще одного кредитора.

OTP проводить передінвестиційну перевірку щодо придбання активу в Румунії; ще одна велика угода практично завершена в Чорногорії.