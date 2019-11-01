Як Уряд Технократів голову обирає ДАБІ

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє прозорі та відкриті конкурси та навіть запровадив онлайн подання документів для участі у доборі кадрів на державну службу. Як вона працює це окрема історія.

А зараз про один з найцікавіших конкурсів на Голову одного з найбільш корумпованого центрального органу виконавчої влади — Держархбудінспекції України. Цікавим є той факт, що основні кандидати, це колишні підлеглі екс-Голови ДАБІ Олексія Кудрявцева, який завдяки Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку повернувши собі прямий вплив та керівництво на цім відомством.

Відповідно до умов конкурсу передбачено проведення перевірки рівня володіння кандидатами іноземною мовою як передумови подальшого допуску до участі в самому конкурсі.

Проведення відповідного тестування організовано на базі Національного агентства України з питань державної служби 18.10.2019 з 13:15 до 15:15 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

З відеотрансляції видно, що в. о. Голови ДАБІ Строкач О. С. та директор Департаменту нормативно-правового забезпечення ДАБІ Шевченка С. В. перебувають на тестуванні разом з двома іншими «технічними кандидатами», розміщеними під час проведення по ліву сторону від кожного з основних учасників.

З відеозапису чітко прослідковується, що ці «технічні кандидати» швидко вирішують тестові завдання, а Строкач О. С. та Шевченка С. В. їх читають та переписують у надані їм бланки, видаючи за рівень власних знань іноземної мови.

Надававши таку «методичну» допомогу Строкачу О. С. ніхто інший, як його колишній підлеглий Тарас Барташук, який за даними джерела декілька років на професійному рівні вивчає англійську мову в міжнародній організації Сполученого Королівства — British Council, та планує переїзд на постійне місце проживання до Канади.

У свою чергу, Шевченку С. В. допомагав ще один знавець іноземної мови Домбровський Юрій Михайлович, співзасновник будівельної компанії ТОВ «Векторно-Інжинірінгова Компанія» (ТОВ «ВІК»).

На такий безпрецедентний крок команда Кудрявцева пішла тому, що протягом 16-18 вересня 2019 року в Держархбудінспекції фахівцем Центру мовної підготовки Української школи урядування в межах навчальної програми: «Іноземна мова в публічному адмініструванні» здійснювалось незалежне професійне оцінювання рівня знань англійської мови її посадовими особами керівного складу, за результатами якого директор Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Строкач О. С. отримав 43 балі з 80 можливих, тобто з таким рівнем знань, успішно скласти іспит неможливо.

Зробивши свою справу, Барташук Тарас та Домбровський Юрій, єдині, хто вирішили не продовжувати участь у конкурсі, хоча були в складі осіб, які допущені до подальшого проходження конкурсу.

З тестуванням на знання законодавства посадовці ДАБІ вирішили перестрахуватися ще цікавіше, зважаючи на можливість використання результатів попередніх тестів. Все що їм було треба, це організувати свій конкурс, що й було зроблено.

Строкач О. С. (в. о. Голови Інспекції) та Шевченко С. В. (директор Департаменту Інспекції), як посадові особи керівного складу ДАБІ малі безпосереднє відношення до її роботи Конкурсної комісії (були та є її членами), у зв’язку з чим, за відсутності онлайн трансляції проведення внутрішніх конкурсів у Держархбудінспекції та недопущення ЗМІ, вказані особи малі реальну можливість для отримання переваг при проходженні тестування рівня знань законодавства саме під час проведення відповідного конкурсу у межах та у приміщенні ДАБІ. Так, 16.10.2019 під час проведення конкурсу на зайняття посади державної служби – директора Департаменту Держархбудінспекції у Дніпропетровській області, вказаними особами отримано максимальну кількість балів за результатами тестування рівня знань законодавства – по 40 балів. А конкурс визнано таким, що не відбувся у зв’язку з не визначенням особини для проведення співбесіди з керівником Інспекції. Як кажуть: «Елементарно, Ватсон!».

Вочевидь, нічого нового від «нового» Голови ДАБІ не варто й чекати.

А головне, це «все чесно та прозоро». Багаторічний очільник Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев буде заступником Міністра -куратором ДАБІ, а його колишній підлеглий Головою ДАБІ.

Це просто вищий рівень боротьби з корупцією та нове дно.

Олег Бойко