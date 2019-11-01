У столиці біля станції метро перекинувся позашляховик (відео)

У Києві біля станції метро “Осокорки” зіткнулися позашляховик і легковик. Від удару Range Rover перекинувся, повідомляє “Інформатор”.

ДТП сталася близько 9:43 на проспекті Миколи Бажана. Як розповіли копи, обидва автомобілі їхали в сусідніх рядах по проспекту в бік виїзду з Києва. Але перед шляхопроводом Range Rover почав міняти ряд, і ззаду в нього врізався Chevrolet. Удар був настільки сильним, що позашляховик перекинувся на дах, а легковик розвернуло.

Пасажира Range Rover оглядали медики. На місці працювали патрульні і “швидка”. Всі деталі ДТП з’ясовуються.