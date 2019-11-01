В белой рубашке, джинсах и кроссовках: Меган Маркл посетила открытие пекарни в Лондоне

Сегодня, 1 ноября, на личной странице Меган Маркл в Instagram появилось новое видео, на котором заснят момент посещения герцогиней одной из кондитерских Лондона. Как стало известно, супруга принца Гарри побывала на открытии пекарни Luminary Bakery, помогающую женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Там их обучают кулинарному искусству, а в последствии, устраивают на работу.

На пороге кулинарного магазинчика Меган появилась в приподнятом настроении. На герцогине была белая полосатая рубашка, которую она надела вместе с узкими джинсами и белыми кроссовками. Завершением образа стало светлое пальто, которое на плечи.

«Эта социальная организация поддерживает женщин, которые оказались в уязвимых обстоятельствах (будь то жестокое обращение, жизнь на грани бедности), помогает им адаптироваться в обществе, учит быть уверенными в себе, чтобы добиться успеха», — написала герцогиня Сассекская под видео в Instagram.

: clutch.ua