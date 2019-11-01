Пішли від долара і втратили

Чудес не буває: якщо ви відмовляєтеся від валюти, яка потім сильно дорожчає, то опиняєтеся в мінусі, причому сильно, говорить економіст Ігор Ніколаєв.

Російський Центральний банк цього тижня оприлюднив інформацію про те, в яких валютах ведеться розрахунок у торгівлі Росії з Туреччиною з розбивкою по експорту та імпорту. Цифри, які виявив РБК, вельми показові. Перш ніж привести їх, зауважимо, що до цього ЦБ відкрито публікував подібні дані тільки по торгівлі РФ з Євросоюзом, Китаєм, Індією і найближчими партнерами Москви за ЄАЕС — Білоруссю, Казахстаном, Вірменією і Киргизією.

Чому ЦБ досі шушукався щодо торгівлі з Туреччиною не дуже зрозуміло, оскільки після інциденту зі збитим Су-24 вже кілька років відносини між двома країнами самі що ні на є партнерські. Досить сказати, що, згідно з даними Росстату за перше півріччя 2019, Туреччина знаходиться на шостому місці (11,8 млрд у доларовому еквіваленті взаємного товарообігу) серед провідних торгових партнерів Росії з числа країн «далекого зарубіжжя», пропускаючи вперед тільки Китай (50 млрд), Нідерланди (25,9 млрд), Німеччину (25,1 млрд), США (13,1 млрд) і Південну Корею (12,7 млрд).

Зауважимо, що в першому півріччі 2018 року Туреччина була в цьому списку на четвертому місці з 13,2 млрд, тобто в наявності спад у взаємній торгівлі двох держав. Проте в даному випадку цікаво подивитися не тільки обсяги торгівлі Росії з закордонними країнами, але і як просувається, проголошений російським керівництвом курс на дедоларизацію в міжнародній торгівлі.

Розсекречені дані по торгівлі з Туреччиною показують, що основна валюта, яку Росія отримує з експорту за поставлені цій країні товари, все той же долар. За перше півріччя 2019 року 83,1% всіх поставлених Туреччини російських товарів оплачувалися доларами і лише 11,7% — рублями. Ще 5% оплачувалися в євро. А от турецький імпорт в Росію більш диференційований у валютному вираженні. Тільки близько 40% турецьких товарів і послуг оплачено в доларах. У рублях — близько 33%, в євро — близько 26%.

Правда, з таким основним зовнішньоекономічним партнером Москви, як Пекін, товарообіг набагато більш диференційований. Наприклад, у першому півріччі 2019 в доларах були оплачені російські експортні поставки в Китай тільки на 38,8%, у євро — на 46,4%, у рублях — на 8,5%. Як бачимо, китайські партнери по взаємних розрахунках переходять на російський рубль менш активно, ніж турки.

Тим не менш, певна динаміка у тому, що називається дедоларизації (у всякому разі, у торгівлі Росії з її зовнішніми партнерами) все ж спостерігається. Про те, наскільки ця політика ефективна, і за рахунок кого вона проводиться, оглядач «Росбалта» поговорив з директором Інституту стратегічного аналізу Ігорем Ніколаєвим.

— Наскільки, на ваш погляд, виявилися успішними спроби російського політичного керівництва проводити політику дедоларизації у зовнішній торгівлі?

— Ця політика триває, і якщо оцінювати її з цього критерію, то вона успішна.

— Наскільки серйозні її масштаби?

— Те, що вона відбувається, демонструють і дані по торгівлі Росії з тією ж Туреччиною. Якщо говорити про її масштаби в цілому, то це видно на зміну структури міжнародних резервів Банку Росії, які дуже показові. Так, на 31 березня 2018 року частка долара становила 43,7%. А на аналогічну дату 2019 року ця частка зменшилася майже в два рази і зараз становить 23,6%. Частка євро, навпаки, різко збільшилася. Точно так само різко зросла і частка китайського юаня — з 5% до 14,2%. Так що процес іде.

Інша справа, що ми втрачаємо в вартісному вираженні. Ми змінили структуру своїх міжнародних ресурсів, а з весни 2019 року долар різко зміцнів. Відповідно, по відношенню до долара євро просів і тим більше сильно просів юань.

Чудес не буває. Якщо ви пішли з валюти, яка потім сильно подорожчала, а вклалися в валюти, які сильно подешевшали — ви втрачаєте і багато. Нещодавно я провів деякі підрахунки на цю тему. Так от, взагалі-то виходить фантастична сума. За півтора року ми втратили на цьому 16 млрд у доларовому еквіваленті.

— Тобто, виходить, що тільки для того, щоб сунути вила в бік Америці, ми втрачаємо такі величезні суми?

— Ну, тут же завжди можуть сказати, що, мовляв, є ж геополітичні ризики — розрахунки в доларах проводяться через кореспондентські рахунки в американських банках! Мовляв, не хочете ж ви, щоб з нами вчинили, як з Іраном і взагалі все заблокували? Частка правди в таких міркуваннях, звичайно, є. І якщо ми так зменшили частку долара у своїх міжнародних резервах, то ці ризики знижуються.

Інша справа, що геополітичні ризики треба намагатися мінімізувати політичними методами, а не з допомогою сильної переструктуризацію міжнародних резервів Росії. Ця дедоларизація обходиться нам дуже дорого.

— На це можуть заперечити, що завтра, мовляв, навпаки курси євро та юаня можуть зрости.

— А ось це нікому не відомо — виростуть вони чи ні. Але точно видно, що поки ми маємо збитки, причому досить серйозні. Це ціна за те, що таким чином ми знижуємо ці геополітичні ризики для російської економіки. Можна зараз все спробувати зробити щось своє. В тому числі і аналог міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT. Але адекватна ціна? На мій погляд, немає.

— Наскільки я розумію, це схоже на те, що відбувається в нас і з імпортозаміщенням сільськогосподарської продукції…

— Звичайно. Платять за всі ці антисанкции наші люди. Особливо на першому етапі, коли це вилилося в стрибок цін і жителі Росії заплатили за продовольство додатково багато мільярдів рублів. При тому, що якість його впало — ми змушені вживати за великі гроші другосортну продукцію.