Влада в Росії — страшно, аж жуть

«Ядерна коза», показана Заходу, російському населенню можливо і сподобалася, але перспектива потрапити в рай людей зовсім не надихнула.

На публікацію результатів дослідження «Левада-центру» про головні страхи росіян вже відреагували не тільки в ЗМІ, але і в Кремлі. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що в Кремлі звертають увагу на подібні соцопитування, натякнувши на запитання до їх методології.

Як по мені, так до методології цього опитування особливих претензій немає, а ось його «глибокий аналіз з більш глибокою диференціацією», за висловом того ж Пєскова, дійсно необхідний. Оскільки в адміністрації президента такий аналіз проводити поки не планують, спробуємо зробити це самостійно.

Опитування проводилося в кінці вересня — початку жовтня. Опитано було 1601 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ, методом особистого інтерв’ю респондента на дому.

Соціологи просили росіян ранжувати свої страхи за п’ятибальною шкалою, де «1» означає «зовсім не відчуваю страху», а «5» — «відчуваю постійний страх». Подібне опитування «Левада-центр» проводить щорічно вже чверть століття, так що бажаючі можуть порівняти, які страхи превалювали в різні роки.

Відразу зазначимо, що протягом минулих 25 років домінуючим практично завжди був страх «хвороби близьких, дітей», що, загалом, зрозуміло. В цілому рейтинг цього страху — 4,2, і на нього, як на першорядний, вказали 61% росіян. А ось на другому місці знаходяться відразу три страху з одним і тим же рейтингом 3,4. Люди бояться світової війни, свавілля влади і хвороби (мабуть, власної).

«Відчувають постійний страх» світової війни 42% опитаних. Причому ті, хто обрав варіант «абсолютно не відчуваю страху» тут майже вдвічі менше — 22%. Навіть не дуже глибокий аналіз показує, що стрибок страху щодо можливості початку глобального збройного конфлікту стався за два останніх роки. З 2003 по 2017 рік включно страх перед світовою війною були від 19% до 27% росіян, а в 2018 році це число зросло до 46%.

Очевидно, що такий сплеск жаху перед насувається світової (і, як багато хто вважають, майже неминуче ядерної) катастрофою викликаний, з одного боку, відмовою Росії та США від продовження деяких ключових договорів у галузі міжнародної безпеки. Зокрема, від Договору про знищення ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Не останню роль у зростанні рівня страху росіян з цього питання зіграли і загрози Володимира Путіна американським супостатам, зроблені ним у жовтні 2018 року на засіданні клубу «Валдай»: «…агресор все одно повинен знати, що відплата неминуче, що він буде знищений. А ми — жертви агресії, і ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть». Саме після цієї заяви Путіна і стався більш ніж двократне зростання страху росіян перед світовою війною: з 21% у 2017 до 46% у 2018. Як бачимо, і в 2019 році рівень цього страху майже не змінився (42%).

Тобто, «ядерна коза», показана Путіним Заходу на тому засіданні Валдайського клубу, російському населенню можливо і сподобалася, але в масі своїй перспектива потрапити до раю його не надихнула. Так уже влаштовані люди, в тому числі, і в Росії-матінці (скільки б Путін не тішив себе заявами, що у нас є така схильність громадян життя своє віддати за Батьківщину»). Скільки не пичкай їх патріотичною пропагандою, в більшості своїй вони хочуть пожити подовше і на той світ точно не квапляться. А ось страх згоріти в ядерній війні, що ми бачимо за результатами опитування «Левада-центру», такі заяви, навпаки, підсилюють.

Не менш важливий ще один страх росіян, що має в них такий же рейтинг, як і боязнь світової війни. 33% опитаних відчувають постійний страх» перед беззаконням і свавіллям влади. Рік тому цей пункт також перебував на третьому місці після побоювань за здоров’я дітей і страху перед світовою війною, причому страх свавілля влади був навіть ще вище, ніж зараз — тоді про нього заявили 38% опитаних.

Характерно, що і цей показник, так само, як і страх перед світовою війною, за останні два роки зробив вражаючий, майже чотириразовий скачок. У роки горезвісного «кримського консенсусу» він коливався в діапазоні від 15% (2014 рік) до 10% (2017 рік). Це не означає, що до цього такого рівня страху перед свавіллям рідної держави у її громадян ніколи не було. У 1999 році про нього заявили і зовсім 36% опитаних. Просто зниження до 10%-15% в 2014-2017 роках — показник того, що захоплення народних мас з приводу приєднання нових територій та успішного застосування сили на міжнародній арені рідним урядом зазвичай засовують страх перед свавіллям держави по відношенню до ним самим кудись глибше.

Але буття, врешті-решт, все одно починає визначати свідомість. Розуміння того, що свавілля по відношенню до громадян не тільки нікуди не подівся, але й посилився, а зовнішні перемоги у практичному сенсі нічого їм не дали, і навіть навпаки — жити, всупереч очікуванням, стало ще гірше, повертає колишні страхи людей перед владою на своє місце.

Треба думати, що послідовність подій, що призвели за два останні роки до різкого зростання страху перед свавіллям (а значить, і до недовіри до влади), в загальних рисах така. За знову приєднані (Крим) і контрольовані території (ДНР/ЛНР, Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я, Сирія) треба платити. В умовах відносно невисоких цін на нафту і міжнародних санкцій ця плата у вигляді інфляції і фактичної заморожування зарплати, пенсій і допомоги, покладається на народ, який за останні п’ять років став жити гірше, ніж раніше.

Невдоволення людей в найбільш розвинених регіонах (в першу чергу, Москві) виразилося в масових протестах, формально мали суто політичні причини, як це було влітку 2019 року, коли десятки тисяч людей у розпал сезону відпусток вийшли на вулиці столиці з вимогою зареєструвати кандидатів від несистемної опозиції.

Приховано ж ці протести акумулювали загальне невдоволення громадян погіршенням соціально-економічного становища. Влада на ці протести відповіла як зазвичай — свавіллям та репресіями щодо протестувальників.

Однак справа не тільки в політичних або соціально-економічних питаннях. Повернення уваги росіян до своїх внутрішніх проблем неминуче зіштовхнув їх ніс до носа з власною владою та характерними для неї методами спілкування з народом. Вони знову побачили те явище, яке Енгельс описав ще більше ста років тому: «Чиновник видає свій приватний інтерес через державний».

У цьому сенсі, як мені здається, дуже показовий випадок, що стався на початку 2019 року в підмосковних Митищах. Тут з десяток поліцейських в один зовсім не прекрасний ранок вломилися у квартиру Інеси Кузнєцової і силою відібрали чотирьох її дітей. Інеса і її мама — люди абсолютно нормальні, не алкоголіки і не наркомани. Жили небагато, але дітей годували, одягали і виховували не гірше інших звичайних російських сімей. Не били і не кривдили, що, до речі, засмутило поліцейських, увірвалися до них у будинок (шукали синці у дітей, але не знайшли) і «шьющих» зараз Інесі Кузнєцової заднім числом кримінальну справу за статтею «про неналежний догляд за дітьми.

Сім’я Кузнєцових повернути дітей не може. Інеса, яка виросла в цьому місті і в цьому будинку, навчалася у місцевій школі, ростила дітей у своїй квартирі, можна сказати, на очах сусідів, які знають її з дитинства, тепер повинна доводити, що вона — мати. Сусіди, на очах яких вершився і вершиться весь цей свавілля, стали вивозити дітей на дачі, до родичів — куди подалі. Всі чудово розуміють, що з ними може статися те ж саме — в будь-який момент за чиєюсь примхою до вас в будинок можуть увірватися представники влади і без будь-яких законних підстав відібрати найдорожче — дітей. А потім ходи по кабінетах, доводь, що ти не верблюд.

До речі, всі хто знають сім’ю Кузнєцової, спочатку ламали голови — чому саме вона раптом виявилася об’єктом нападу такої кількості представників влади. Висловлювалися різні припущення аж до льодових душу — вилучення дитячих органів. Однак сама Інеса висловила, як мені здається, найпростішу і, ймовірно, найбільш близьку до реальності версію. Поверхом нижче, під її квартирою живе якийсь високий поліцейський чин у відставку. Раніше він неодноразово піднімався до них, скандалив — діти (четверо малюків, троє з яких — мальчшки) шумлять, бігають, стрибають… загалом, заважають йому. Не виключено, що саме він і вирішив цю його особисту проблему з шумом зверху з застосуванням звичних для нього владних важелів.

А вже державна машина, в особі місцевого відділення поліції, опіки, відділу у справах неповнолітніх оперативно перетворила її (в тому числі, підключаючи для цього і свої інформаційні ресурси — ТБ-канали) в суспільно значиму…

Загалом, класика жанру — «чиновник видає свій приватний інтерес через державний». Подібні колізії звичайна справа в країнах, де влада — все, а народ — ніщо.

Повторю ще раз. Люди розуміють, що в будь-який момент можуть виявитися жертвою свавілля влади. І не так важливо, з яких причин вони раптом можуть стати поперек дороги того чи іншого представника влади. Люди знають, що в цьому випадку ніхто їх не захистить — влада в нашому суспільстві завжди права.