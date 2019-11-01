Зеленський призначив головою Тернопільської обладміністрації Ігоря Сопеля

Президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля, передає прес-служба президента.

Ігор Сопель, 1974 р., підприємець, керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес». З 2017 року очолює федерацію футболу р. в Хоросткові.

Брав участь у парламентських виборах в 2019 року від партії «Слуга народу» по мажоритарному округу № 166, однак не пройшов у Верховну Раду.