У Вищому антикорупційному суді розглядають обрання запобіжного заходу Дубневичу

1 листопада 2019 року у Вищому антикорупційному суді відбувається розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України IX скликання Ярославу Дубневичу, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Прокурори САП наполягають на застосуванні до народного обранця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави.

Фото – Максим Ліманський Фото – Максим Ліманський

Підтримати Ярослава Дубневича прибули депутати Віктор Бондар і Тарас Ботенко із депутатської групи “За майбутнє”.

Обрання запобіжного заходу Дубневичу розпочалося о 13:00.