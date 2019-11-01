Зеленський втратив більшість у Раді: що далі?

Вчорашнє голосування за Дубневича показало, що Зеленський вже не володіє більшістю голосів у ВР.

Таке логічне думку висловив сьогодні в ФБ політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

З 252 депутатів від Слуги народу за зняття недоторканності з Дубневича проголосували лише 208 депутатів. Група Коломойського, на чолі з Дубинським і Бужанским, відмовилася голосувати. Відсутні голоси Зеленському надала фракція Голос.

Таким чином, можна вважати, що фактичний розкол між Зеленським і Коломойським вчора остаточно відбувся.

Коломойський показав, що без його депутатів Зеленський не має більшості у ВР. А Зеленський показав, що буде блокуватися з Голосом для просування своєї порядку денного.

Про те, що остаточний вихід групи Коломойського з СН відбудеться ще до Нового Року, я писав одразу після виборів до ВР. Так воно і сталося!

Нагадую про своє другому прогнозі, що не пізніше наступної осені нинішній парламент припинить своє існування і треба вже готуватися до нових виборів.

Які будуть результати нових виборів, зараз поки ще важко передбачити. Багато чого буде залежати від таких факторів як:

— за якою системою відбуватимуться вибори: за списками та за змішаною системою;

— як буде розвиватися мирний процес на Донбасі;

— як буде розвиватися справа Приватбанку і співробітництво з Заходом;

— чи зможе Зеленський продемонструвати суспільству результати боротьби з корупцією.

Тим не менш, вже зараз можна з упевненістю сказати, що:

— Зеленський вже не буде мати більшість і реальна влада перейде від нього до прем’єра, який буде вже не підзвітний Президенту, а Заходу;

— ОПЗЖ збільшить свій результат на 5-6 %;

— замість Голосу суспільству буде запропоновано новий проект, орієнтований на європейськи мислячу молодь;

— Коломойський піде на вибори з новою політсилою на чолі з Дубинським і …. не подолає 5% бар’єр;

— ЄС збільшить свою частку з 8% до 15-17%;

— Тимошенко наростить свій результат на 4-5 %.