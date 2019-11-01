Уряд не закриває лікарні в регіонах, але встановлює вимоги до їх мінімальному завантаженні, — міністр Бабак

Уряд не закриває медустанови в регіонах, однак встановлює вимоги до мінімальної завантаженні лікарень.

Про це заявила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак під час Години запитань до уряду.

«Урядом не передбачається закриття лікувальних закладів або скорочення медичного персоналу. Саме громади повинні вирішувати, які з медичних закладів необхідно посилити, а які перепрофілювати. Держава встановлює лише вимоги щодо проїзду до лікарні і її мінімальну навантаження», — повідомила міністр.

За її словами, урядом вирішено, що всі населені пункти повинні бути компактно розташовані не далі, ніж на відстані 7 км від медустанови, що надає первинну медичну допомогу.

«Тобто уряд не проводить ніяких заходів щодо скорочення медичних установ або інших, але встановлює стандарт, який повинен бути дотриманий на місцевому рівні», — пояснила Бабак.