У Дніпрі екс-правоохоронець погрожував суддям і розбив монітор під час слухання його справи

У Дніпровському апеляційному суді підсудний, колишній правоохоронець, влаштував заворушення і погрожував суддям розправою.

Про це редакція 368.media дізналася з офіційного звернення суддів до голови ВСП і генпрокурора.

Справа колишнього правоохоронця розглядають судді Іванченко, Пістун і Іванова. 23 жовтня під час розгляду справи колегія суддів спробувала роз’яснити підсудному інформацію щодо його процесу, однак той у відповідь повів себе неадекватно. Почавши з нецензурної лайки і погроз розправи на адресу суддів та працівників суду, після він жбурнув в голову суддівської колегії Іванченко металеву запальничку, але в суддю не потрапив, зате потрапив в монітор, розбивши його. У підсумку судове засідання виявилося зірвано.

За даним фактом поліція почала відносно підсудного нове кримінальне провадження за фактом погроз суддям, втручання в роботу суду та умисного знищення майна по 1 ч. ст. 377, ч. 1 ст. 366 і ч. 1 ст. 194 КК. Крім того, судді звернулися до голови ВСП та генпрокурора з проханням захистити їх від подальшого тиску з боку підсудного.