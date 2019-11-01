Зрозуміла, куди потрапила. У мережі шкодують нардепа Скороход, яка рассплакалась в Раді

Вчора, 31 жовтня, на пленарному засіданні Верховної Ради депутат від “Слуги народу” Анна Скороход розплакалася, тому що президія проігнорувала її поправки до законопроекту №2239-1.

Депутат не стримала емоцій, оскільки її поправки до законопроекту №2239-1, в якому йдеться про транспортування природного газу, не потрапили на голосування.

Спікеру парламенту Дмитру Разумкову і іншим колегам довелося заспокоювати Ганну Скороход. Також підбадьорити її підійшла Юлія Тимошенко.

Така неготовність новоспеченого депутата до парламентських реалій потішила користувачів мережі. Більшість користувачів українського сегменту Facebook жартують над Скороход, але знайшлися і деякі, хто співчувають дівчині.

Блогер Серж Сергев без коментарів запостив фото плаче нардепа.

Громадський активіст Юрій Бондаренко жартує.

Блогер Світу Шиман дивується відповідальністю нардепа.

Громадський активіст Марк Савчук вважає, що причина нервового зриву Скороход – посилені темпи роботи нового складу Ради.

Віта Галютина пропонує Скороход послухати пісню Євгена Осика, шлягер 90-х років.

Політолог Леонід Куліш вважає, що причина сліз депутата – гроші.

Блогер Євген Хурсин зазначив, що правки Скороход таки поставили на голосування.

Блогер Ярослав Гончар вважає, що нардепам від “СН” необхідно позбутися ілюзій.

Політтехнолог Олег Постернак жартує, згадуючи попередні склади Ради.

Политическуму експертові і волонтеру Назару Приходько стало шкода нардепа, яка “зрозуміла, куди потрапила”.

Леся Медик Клклвська-Романчук співчуває Скороход.

Блогер Марія Василева жартує.

Блогер Олександр Волков також не втримався від гумору.

Журналіст Андрій Лаврик назвав іншу можливу причину сліз нардепа.

Варто відзначити, що Ганна Скороход на даний момент знаходиться в положенні, і причиною її сліз могли стати гормони.