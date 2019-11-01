Керівництво Чорнобильської АЕС штучно «роздув» штат персоналу

З 2016 по 2018 роки кількість працівників ДСП «ЧАЕС» істотно скоротилася, а от начальників у них стало набагато більше.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів аудиту виконання бюджетних програм Держагентством з управління зоною відчуження за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року.

Ревізори з’ясували, що якщо в 2016 році на ДСП «ЧАЕС» значилися 2 441 чоловік, то в 2018 році — вже 2 274 людини. Разом з тим, кількість керівного персоналу рік від року зростає. Згідно з висновками аудиторів, в 2019 році, з урахуванням структурних підрозділів, на одного начальника доводилося всього двоє робітників.

Крім того, при порівнянні заробітку керівного і робочого складу ЧАЕС аудитори встановили, що премії керівників в три рази вище премій звичайних працівників при тому, що роботи по створенню екологічно безпечного укриття ведуться з сильним відставанням від графіка, яке з 2016 року тільки накопичується.

Крім того, аналогічна ситуація спостерігається і на інших працюючих в зоні відчуження державних спеціалізованих підприємствах.