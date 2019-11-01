У Закарпатській області тепло у всіх, а в Херсонській ні в кого: як українцям підключають опалення

Більше половини житлових будинків вже підключені до опалення. Про це повідомили в прес-службі Міністерства розвитку громад і територій на сторінці в Facebook.

Станом на 08:30 четверга, 31 жовтня, тепло дали в 68,4% житлових будинків і 75,9% соціальних об’єктів.

Найбільше опалюваних приміщень у Вінницькій області — більше 96%, Закарпатська область — 100% соціального фонду, Житомирська область — 99,7% житлового фонду.

А от у Херсонській області не опалюється жоден житловий будинок, і лише 10% соціальних приміщень. Також мало квартир українців підключили до тепла в Одеській і Миколаївській областях — 11,3% і 6,2% відповідно.