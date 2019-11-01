Долар знову нижче 25: в чому причина і що буде далі

Курси долара і євро знову знизилися. Всього за два дні, з 30 жовтня, американська валюта подешевшала на 29 копійок, опустившись нижче за психологічну позначку 25 грн за долар, а європейська валюта подешевшала на 18 копійок.

Так, 1 листопада НБУ встановив офіційний курс на рівні 24,82 грн за долар і 27,68 грн за євро.

На готівковому ринку іноземна валюта також дешевшає. В обмінниках долари можна здати в середньому по 24,62 грн, купити — 24,90 грн, євро — здати по 27,37 грн, купити — 27,78 грн.

— На поточному тижні динаміка зміни курсу гривні була вкрай низькою, курс тримався біля позначки в 25 гривень за долар, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко. — Під кінець тижня гривня продовжила зміцнюватися до позначки в 24,8 грн за долар.

Мінфін у вівторок залучив на минулих аукціонах 1,574 млрд грн порівняно з 3,012 млрд грн на попередніх аукціонах. Це був перший аукціон після оголошення рішення НБУ про зниження облікової ставки з 16,5% до 15,5%. Незважаючи на слабкі результати по залученню коштів, Мінфін знизив ставки за нашими борговими зобов’язаннями.

На наступному тижні планується ще один аукціон, а значить, можна очікувати збільшення попиту на гривню та її зміцнення до позначки в 24,6 грн за долар.

Подальше зниження курсу долара прогнозують і інші експерти.

— Курс з ранку в п’ятницю, 1 листопада, на рівні 24,7 гривні за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Це відбувається на тлі повідомлення про те, що платоспроможні банки України за перші дев’ять місяців 2019 року отримали понад 1,9 млрд доларів прибутку, тобто більш ніж у 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Новини попередніх днів продовжують нести позитив ринку. Приплив зовнішніх інвестицій зберігається, що підтримує гривню. Ймовірно, найближчим часом гривня увійде в більш широкий діапазон руху, і її курс буде перебувати в коридорі 24,6−24,8 грн за долар.

На тлі зміцнення курсу національної валюти, поліпшуються і багато фінансові та економічні показники в країні. У своєму жовтневому щоквартальному інфляційному звіті Національний банк України прогнозує, що інфляція знизиться до 6,3% до кінця нинішнього року, а до кінця 2020 року досягне 5%. Також Нацбанк підвищив прогноз зростання ВВП в 2019-2021 роках. За жовтневим розрахунками банкірів, економіка зросте на 3,5% протягом цього і наступного років (попередній прогноз — 3,0% та 3,2% відповідно), а в 2021 році — на 4% (попередній прогноз — 3,7%).

У звіті НБУ наголошується, що темпи зростання економіки на рівні 3% недостатні, щоб наздогнати сусідні європейські країни. У НБУ вважають, що прискорити розвиток можна за допомогою ключових внутрішніх реформ і судової реформи. Крім того, для суттєвого економічного прориву щорічні темпи зростання інвестицій повинні в середньому перевищувати 20%, а їх частка у ВВП повинна становити 25-30%.

Однак у НБУ визнають, що в III кварталі нинішнього року зростання економіки сповільнилося через ослаблення окремих показників базових видів діяльності. Роль внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного, в підтримці економічного зростання залишалася визначальною. Про це свідчили високі темпи зростання внутрішньої торгівлі, транспорту та будівництва. Збереглися також високі темпи зростання у сільському господарстві, враховуючи високий урожай пізніх зернових і олійних культур. Зате погіршилася ситуація в промисловості на тлі менш сприятливих зовнішніх умов для експортерів.

При цьому, за даними НБУ, останнім часом помітно покращилась ситуація в банківському секторі. У січні-вересні 2019 року платоспроможні банки отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За підсумками трьох кварталів 2018 року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,9 млрд грн.

«В цілому доходи банків за дев’ять місяців поточного року зросли на 28% до 184 млрд грн, витрати — на 2% до 135,6 млрд грн, — повідомляє прес-служба Національного банку України. — Високу динаміку доходів банків визначив зростання чистих процентного та комісійного доходів банків — на 18% до 59,5 млрд грн і на 14% до 32,3 млрд грн відповідно завдяки стрімкому розвитку споживчого кредитування і безготівкових операцій з населенням».

Крім того, високі показники банківського сектора зумовлені суттєвим прибутком від торгових операцій державних банків, зокрема, від валютної переоцінки. В цілому результат всіх банків від переоцінки від операцій купівлі-продажу валюти виявився на 14,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.