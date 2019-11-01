Екс-футболіст «Динамо» попався поліції без прав і на викраденому автомобілі

Колишній футболіст київського «Динамо» Папе Діакате, який ставав у складі «біло-синіх» чемпіоном України і володарем Суперкубка країни, став жертвою інциденту з викраденим авто у Франції, повідомляє l’est Republicain.

35-річний сенегалець (до речі, 14-й дитина в сім’ї), нині тренує клуб п’ятого французького дивізіону «Люневилль», пару тижнів тому був зупинений поліцією за кермом позашляховика Jaguar звичайної дорожньої перевіркою. Але, як з’ясувалося, колишній динамівець не тільки забув удома права — його транспортний засіб значилося в угоні.

У підсумку Діакате заарештували, але під час допиту він заявив про свою невинність. За словами екс-футболіста, він купив автомобіль кілька місяців тому в одному з автосалонів Нансі і на підтвердження сказаного надав чек.

«Я жертва в цій історії. Я не робив нічого протизаконного. Те, що сталося зі мною, на жаль, могло трапитися з ким завгодно. Кожен, хто знайомий зі мною, знає, що я не бандит і не викрадач», — заявив Папе Діакате.

35-річний Папе Діакате тренує команду п’ятого французького дивізіону

Згодом слідчі перевірили надану екс-футболістом інформацію, вона виявилася достовірною. З тренери зняли всі звинувачення. Проте триває розслідування, щоб з’ясувати, як викрадений автомобіль був виставлений на продаж.