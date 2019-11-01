«Не можемо заборонити»: Зеленський обговорить з Путіним новий газовий контракт

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на зустрічі лідерів нормандського формату буде порушено питання нового газового контракту з Росією.

«Коли лідери збираються, ми не можемо заборонити їм обговорювати актуальні питання і для нас, і для Росії, і для Європи», – повідомив глава МЗС.

«Ми, безумовно, використовуємо кожну можливість, тим більше, що контракти реально закінчуються і 10 років пройшло. Будемо підписувати новий 10-річний контракт», – додав Пристайко.

Однак, за його словами, контракт не буде підписаний саме на зустрічі лідерів.

Міністр також зазначив, що тема газу в переговорах лідерів нормандського формату присутній з 2015 року.

Нагадаємо, глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв допустив припинення російським «Газпромом» транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що «Газпром» вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах із-за відсутності в країні необхідних для цього структур.