Гепатит в школі Чернігова: число постраждалих знову зросла

Повідомляється про 23 хворих. Спочатку в лікарню потрапили 15 осіб, з яких 14 — школярі. У мерії повідомляють, що контактних в осередках спалаху визначено 510 осіб.

Кількість хворих вірусним гепатитом в школі № 7 в Чернігові зросла до 23. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради у п’ятницю, 1 листопада.

Зараз серед захворілих 21 учень 1, 4, 5, 6, 8 класів і двоє дорослих. Діти перебувають в обласній дитячій лікарні, їм призначено відповідне лікування.

«На сьогодні в міських лікарнях обстежено 375 осіб, серед яких 262 учня. Загалом контактних в осередках спалаху гепатиту А визначено 510 осіб, з них 369 учнів», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що через два тижні повторно проведуть медичний огляд, всіх хто контактував з постраждалими.

Також повідомляється, що в школі з понеділка, 4 листопада, відновлять навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.