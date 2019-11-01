«Це питання фізичного виживання нації»: Ганапольський пояснив, чому Україна повинна обов’язково вступити в НАТО

Матвій Ганапольський переконаний, що Україна обов’язково повинна вступити в НАТО. На думку журналіста, членство в Альянсі — це питання фізичного виживання нації.

Матвій Ганапольський зазначив, що поки складно сказати, чи зможе Україна повернути втрачені території. Однак при цьому є чітке розуміння — країні в будь-якому випадку потрібна сила, проти якої російська армія буде набором старого зброї і мультиків Путіна. Такою силою сьогодні є Північноатлантичний альянс.

Україна обов’язково повинна вступити в НАТО. Адже для неї це питання фізичного виживання нації. Звичайно, шлях буде важким і довгим. Однак не варто забувати, що Україна змогла повернути національну церкву, отримати безвиз, і не дозволила померти української мови. Втім, жителі країни можуть розмовляти і українською, і російською. Точно так само можна якось прожити і без власної церкви. Однак відмовлятися від можливості вступу в Північноатлантичний альянс не можна ні в якому разі. Потрібно пам’ятати, що Володимир путін хоче лише одного — знищити незалежну Україну.