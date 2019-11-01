ЗМІ: Олігархи знищують «Слугу народу»

Бізнес-еліти створили цілу схему підкупам депутатів від «Слуги народу» з метою розколу політичної сили і провокації дострокових парламентських виборів.

Як стверджує джерело з посиланням на власний інсайд в ОП, Служба безпеки України, Генпрокуратура і президент Зеленський зібрали безліч компромату на багатьох парламентаріїв від «Слуги народу». Влада має в своєму розпорядженні факти шантажу нардепів, багато вже дали свідчення.

Відзначається, що якісь «рішали» від олігархів спочатку давали депутатам від 20 до 50 тисяч доларів практично безоплатно, фактично «купуючи довіру». Натомість вони просили надати їм частину закритої інформації про розклади всередині партії і плани по голосуванню. У перший час розмови з депутатами велися на нейтральні теми, тим часом збираючи компромат на депутатів, щоб у майбутньому «підвісити їх на гачок».

Мета таких зливів – фактичне знищення політичних рейтингів партії «Слуги народу» перед місцевими виборами і провокація позачергових виборів у Верховну Раду.

«Ми часто давали розклади на цю тему, які підтвердилися», — підкреслюють автори каналу.

У липні повідомлялося, що олігарх Рінат Ахметов намагається підкупити мажоритарників від фракції «Слуга народу». У бізнесмена ставили завдання зібрати близько 50-70 «підгодованих» депутатів з платнею у розмірі від 40 тисяч доларів. За перехід в іншу фракцію і зовсім нібито обіцяли від 500 тисяч доларів.

Крім того, про те, що Віктор Пінчук і Рінат Ахметов, мовляв, здійснюють спроби підкупу нардепів фракції Зеленського, нібито дізнався олігарх Ігор Коломойський, пригрозив своїм «колегам» кримінальною відповідальністю.