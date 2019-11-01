Грошова база в Росії стала скорочуватися

У Росії обсяг грошової бази у вузькому визначенні зменшився за період з 18 по 25 жовтня 2019 року на 118,9 млрд рублів до 10 трлн 567 млрд рублів, випливає з матеріалів Центробанку РФ.

Тижнем раніше обсяг «вузької» грошової бази зросла на 45,5 млрд рублів, до цього — на 56,5 млрд, ще раніше — на 21,5 млрд рублів.

Грошова база у вузькому визначенні включає випущені в обіг готівка (з урахуванням залишків коштів у касах кредитних організацій) і залишки на рахунках обов’язкових резервів по залучених кредитними організаціями коштах у національній валюті, депонуючих в Банку Росії.

Нагадаємо також, що, за даними Росстату, споживчі ціни в Росії за період з 22 по 28 жовтня 2019 року не змінилися після зростання на 0,1% на попередньому тижні, а з початку поточного року інфляція залишилася на рівні 2,4%.

За вересень споживчі ціни в РФ знизилися у вересні 2019 року на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем, як і в серпні. При цьому в річному зіставленні інфляція у вересні сповільнилася до 4% з 4,3% в серпні.

У 2018 році споживчі ціни в країні зросли на 4,3% (грудень до грудня-2017), а роком раніше інфляція була зафіксована на історично мінімальному рівні — 2,5%.

Мінекономрозвитку (МЕР) РФ, згідно з оновленим прогнозом, очікує інфляцію за підсумками нинішнього року на рівні 3,8% замість колишніх 4,3%. На 2020 рік зростання споживчих цін передбачається на рівні 3%. Банк Росії прогнозує річну інфляцію за підсумками року в інтервалі 3,2-3,7%.