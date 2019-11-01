У Німеччині стоматолог видалив рекордно довгий зуб

У німецькому місті Оффенбах стоматолог провів видалення зуба рекордної довжини!

До стоматолога Макса Лукаса звернувся пацієнт зі скаргою на гострий зубний біль. Оглянувши зуб, лікар виявив, що він аномальної довжини, пише maximum.fm

Коли зуб був видалений виявилося, що його довжина 3,7 сантиметра, що є світовим рекордом! Повідомляється, що інцидент стався ще в 2018 році, і весь цей час Лукас збирав необхідні документи для реєстрації рекорду в Книзі рекордів Гіннеса. Напередодні стоматолог отримав відповідний сертифікат. Німець каже, що виділить в своєму кабінеті спеціальне місце для сертифіката.

: changeua.com

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